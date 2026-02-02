【モデルプレス＝2026/02/02】2020年に脳内出血を発症し、現在療養している俳優の清原翔が2026年2月2日、自身のInstagramを更新。友人たちから誕生日を祝われたことを報告した。【写真】療養中の清原翔、友人らに囲まれた誕生日ショット◆清原翔、友人に囲まれた誕生日ショット公開清原は2月2日に33歳の誕生日を迎えたことを受け「昨日みんなが祝ってくれた！」と友人たちに囲まれたオフショットを投稿。モデルの守屋光治、タレン