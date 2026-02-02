東かがわ市殺処分の様子10日（香川県提供） 香川県は、1月10日に東かがわ市の養鶏場で発生した高病原性鳥インフルエンザについて、半径3km以内に設けていた移動制限区域を2月3日午前0時に解除すると発表しました。 鶏の殺処分や農場の消毒などの防疫措置が完了した1月12日から21日が経過し、その間、新たな発生がなかったためです。 今回の移動制限区域の解除に伴い、防疫のために運用していた3カ所の消毒ポイントも