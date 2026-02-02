シンガー・ソングライターのレディー・ガガ（39）が、ミーカ（42）の前座を務めるオーディションを受けたことがあるという。「グレース・ケリー」のヒットで知られるレバノン出身の男性シンガー・ソングライターのミーカによると、ガガは世界的スーパースターになるずっと前に、自分のツアーに参加するため、あらゆる手を尽くしていたそう