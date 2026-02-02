「手話リンク」のデモンストレーション(栗林交番・高松市花ノ宮町) 香川県の交番などに、耳の不自由な人が手話通訳士を通じて警察と通話できるサービスが導入されました。 香川県警が導入した「手話リンク」のデモンストレーションが高松市の栗林交番で行われました。 「手話リンク」は交番に警察官がいないときに耳の不自由な人などが電話で警察官とやり取りするためのサービスです。