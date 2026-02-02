毎年訪れるバレンタイン。周りの人へ感謝を伝えるため、自分へのご褒美など、この時期は特別なチョコレートを手にすることが多いのではないでしょうか。 そんな2026年のバレンタインでは、“感謝”の想いが詰まったスペシャルなチョコレートが、ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ピエール マルコリーニ」から登場！「ピエール マルコリーニ」は2026年で日本上陸25周年