トライフープ岡山 バスケットボールB3、トライフープ岡山は1日、アウェーで湘南と対戦。 第1クオーター。尽誠学園高校出身の若狭が得点を重ね、30対17と突き放します。その後もリードを広げたトライフープ。2試合ぶりの勝利で順位は4位です。 【トライフープ岡山93‐72湘南ユナイテッドBC】