米音楽賞の最高峰、第68回グラミー賞授賞式が日本時間2月2日に開催され、バッド・バニーの『DeBi TiRAR MaS FOToS』がスペイン語アルバムとして史上初めて年間最優秀アルバム賞に選ばれた。また最多9つのノミネートを獲得したケンドリック・ラマーは、最優秀レコード賞など主要2部門を含む最多5部門を受賞。ジェイ・Zの記録を破り、グラミー賞史上最多受賞ラッパーとなった。【写真】カニエ・ウェスト妻だけじゃない！グラミー