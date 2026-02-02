浜辺美波とSnow Man・目黒蓮がダブル主演する映画『ほどなく、お別れです』より、浜辺と目黒、共演の夏木マリによる3ショットトーク動画第1弾と、ファミリー試写会の模様を収めたスペシャルPVが公開された。【動画】浜辺美波×目黒蓮×夏木マリの3ショットトークファミリー試写会PVも「小学館文庫小説賞」の大賞受賞作で、現在累計80万部を突破している長月天音の「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫刊）を実写映