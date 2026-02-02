西武・渡部聖弥外野手（２３）が２日、「クリーンアップ打ちたいです」と今季の主軸奪取を誓った。ランチ打撃では持ち前のパワーを見せつけた。打撃投手相手に左翼スタンドへ１２本の柵越えを放ち、スタンド最後部にある防球ネット直撃弾も披露。「インコースのさばきも課題にして（オフに）やってきたので、そこはすごくうまく成果が出てるし、パワーの面でもしっかり発揮できてよかった」と汗をぬぐった。ルーキーイヤーの