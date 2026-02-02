１日、記者会見に臨むコベントリー氏。（ミラノ＝新華社記者／杜瀟逸）【新華社ミラノ2月2日】国際オリンピック委員会（IOC）のコベントリー会長は1日の記者会見で、開幕を控えたミラノ・コルティナ冬季五輪について、2022年の北京冬季五輪の成功事例が生かされていると述べた。特に「会場整備へのテクノロジーの活用」と「持続可能な会場運営」の面で、北京大会が重要なモデルになったとの認識を示した。ミラノ大会のメインメ