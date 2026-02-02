シンガー・ソングライターの加藤ミリヤが、3月18日に3年ぶりとなるニューアルバム『Velvet Grace』をリリースすることを発表。アルバムのリリースに合わせて新ビジュアルも公開された。【写真】美しく、神々しい…加藤ミリヤ、妊娠9ヶ月の衝撃の“マタニティフォト”同作には、すでに配信リリースされている加藤ミリヤ feat. LANA「LONELY」、加藤ミリヤ×椎名林檎「愛楽」といったコラボ曲や、「#東京LIFE」「One Last Kiss」