札幌のスープカレーの人気店「スープカリーキング」が、関西初出店を果たした。「札幌スープカリーキング京都新京極店」が1月30日にグランドオープンした。【写真】「札幌スープカリーキング京都新京極店」の外観株式会社B級グルメ研究所（本社：東京都武蔵野市）が展開。関西でも、札幌の本場の味を大切に守りながら、地域の暮らしや観光、地元の生産者と手を取り合い、日本の新しい食文化としてスープカレーを根づかせていく