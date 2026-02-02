JR東海が2日発表した2025年4〜12月期連結決算は、純利益が前年同期比21.9％増の4592億円と過去最高だった。大阪・関西万博の来場者の新幹線利用が好調だった。訪日客の鉄道利用も伸びた。増益は4〜12月期として5年連続となる。売上高も10.7％増の1兆5141億円と過去最高だった。東海道新幹線の運輸収入は12.8％増の1兆1273億円、在来線は5.1％増の806億円だった。26年3月期の連結業績予想の純利益を上方修正し、従来の4800億