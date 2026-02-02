女優の小西真奈美（47）が2日、自身のインスタグラムを更新。お伊勢参りの自然体ショットを公開した。「お伊勢参りへ行ってきました」と報告。「ずっと仲の良い友人に誘われて、久々に旅をしようということでお伊勢参りへ」とつづった。「いつも旅をする時にはお天気に恵まれる晴れ女な私たち。今回もお天気に恵まれ、人に恵まれ、美味しいものにも恵まれ 笑」と小西。「新鮮で神聖な早朝の空気と陽射しに包まれ、心身共に新