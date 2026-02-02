大仙市太田町で寒締めの小松菜の収穫が盛んに行われています。一般的な小松菜よりも大きい小松菜で、今年も冬の厳しい寒さの中、甘みを蓄え大きくみずみずしく育っています。深い雪に覆われた大仙市太田町の農業用ハウス。育てられているのは……。寒締めの小松菜です。農家の清水川輝雄さんが育てるこの小松菜は「蓊まつ菜（おうまつな）」というブランド名で販売されています。秋に種をまき100日以上かけてじっくり育てるため、