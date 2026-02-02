アポロが、メジャー3rdシングル「炎かがよへ」を3月25日に配信リリースする。 （関連：Spotifyで『鬼滅の刃』プレイリストがグローバル1位の快挙アニメソング海外輸出の新たな可能性） 同楽曲は、2026年4月3日全国公開の映画『炎かがよへ』の主題歌。同作は鎌倉時代から400年続く戦国大名蘆名氏の18代当主となった蘆名盛隆の生涯を描いた映画で、荒木飛羽、元之介や特別出演として京本政樹などが出演す