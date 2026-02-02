警察によりますと2日午前7時半ごろ山口県周南市で、サルが13歳の女子中学生にぶつかり女の子がけがをしました。現場は、周南市大神4丁目の路上で13歳の女子中学生が歩いて、登校中、後ろからサルがぶつかったということです。女子中学生は衝撃で転倒し、右足首をひねったということです。サルは1匹で、体長は40センチほどとみられ、現場から逃げ出したということです。警察では、出没場所付近をパトカーで巡回するなどし警戒