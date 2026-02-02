2026年1月下旬、石川県七尾市の飲食店でカキ料理を食べた男女5人が下痢やおう吐などの症状を訴え、石川県はノロウイルスによる食中毒と断定しました。食中毒が発生したのは、七尾市中島町塩津の飲食店「浜焼き能登風土」です。石川県薬事衛生課によりますと、1月23日から27日の間に、この店で食事をした男女5人が下痢やおう吐などの症状を訴え、検査を行ったところ、ノロウイルスが検出されました。5人はいずれも、店で焼きガキや