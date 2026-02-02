西日本では、この1月、過去80年間で最も降水量が少なくなりました。気象庁は火の取り扱いに注意を呼びかけています。気象庁が発表した「1月の天候」によりますと、西日本の降水量が1946年の統計開始以降最も少なくなりました。平年と比べた1か月の降水量は、西日本の日本海側ではおよそ41パーセント、太平洋側ではおよそ9パーセントしかなかったということです。南西からの湿った空気の流れ込みが弱いことなどが要因で、東日本の太