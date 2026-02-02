歌手の西川貴教（55）が2日、自身のXを更新。投稿した写真にファンから反響が寄せられた。西川は「この度、京都新聞大賞を受賞致しました」と受賞を報告。「これからも益々地域に貢献して参ります」とし、日本国旗を背に記事が掲載された新聞を持つ自身のショットをアップした。しかし、続く投稿では「アップしといてなんですが、選挙期間中に何だか紛らわしい画像でしたかね？」とコメント。「すいません…」とつづった。