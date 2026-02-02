中国広東省広州市の商業施設に展示された人気アニメ「名探偵コナン」のバルーン＝1月（共同）【広州共同】中国の交流サイト（SNS）で人気アニメ「名探偵コナン」への批判が広がっている。中国を侮辱する意図があったとの誤解が広がっていた人気漫画「僕のヒーローアカデミア」とのコラボ企画がきっかけ。中国でのコナンのIP（知的財産）管理会社が2日までに釈明する声明を出す事態となった。僕のヒーローアカデミアを巡っては