「楽天春季キャンプ」（２日、金武）ドラフト１位の藤原聡大投手（２２）＝花園大＝が今キャンプ初のブルペン入り。いきなり１５３キロを投じ周囲の度肝を抜いた。「７割、８割ぐらいの力感の中でこのような球速が出た。よかったと思います」と手応えを明かした。受けた堀内も絶賛。「強烈でした。真っすぐは速くて、強いし、ホップもすごいしていたので、武器になるかなと思います。スライダーは則さん（則本）のように強