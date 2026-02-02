２月１日、神戸。SVリーグの男子オールスターゲーム、『エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE』がGLION ARENA KOBEで開催された。「今日は楽しくできたらうれしいです。自分たちのチームのほうが雰囲気はいいですよ！」宮浦健人（ウルフドッグス名古屋）はマイクに向かって言った。無骨な彼なりのリップサービスだろう。TEAM KENTO（試合はTEAM TAITOとの対戦）のキャプテンとして、会場を盛り上げようと