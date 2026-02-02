全日本プロレス１日の沖縄大会で世界タッグ王者「タイタンズ・オブ・カラミティ（ＴｏＣ）」の綾部蓮（２８）＆タロース（３４）が、大森北斗（３０）＆羆嵐（３４）を下し初防衛に成功した。合計身長４１３センチを誇る?超巨大タッグ?のＴｏＣは、パワーを生かし北斗軍を圧倒していく。しかし、タロースが羆嵐にアルゼンチンバックブリーカーで担がれ、綾部は北斗から十字固めを決められピンチに陥った。さらに綾部は、羆嵐が