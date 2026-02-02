東京都足立区とNEC、グーグル・クラウド・ジャパンは2月2日、全国に先駆けた取り組みとなるEBPM(証拠に基づく政策立案)推進に向けた実証実験を開始すると発表した。○実証実験の概要複雑化する地域課題に対し、これからの自治体には限られた資源で最大限の効果を出す「データに基づく行政運営」が求められており、足立区ではこれまでもEBPMを推進してきたが、膨大な統計データや多岐にわたる施策の相関分析には高度な専門スキルと