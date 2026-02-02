世界を席巻する韓国エンタメの熱狂は、果たして本物なのだろうか。華やかなスポットライトの裏側で、アジア人スターたちが直面している「冷ややかな現実」が今、物議を醸している。【写真】海外で“透明人間”のように扱われた韓国俳優それは先日、イタリア・ミラノで開催された「ドルチェ＆ガッバーナ」のファッションショーでのことだった。会場でキャッチされた韓国トップ俳優チョン・ヘインの姿は、多くのファンを困惑させた。