【モデルプレス＝2026/02/02】人気YouTuberのRちゃんが2月1日、自身のInstagramを更新。フランス・パリでプールを訪れた際の水着姿を公開した。【写真】29歳美女YouTuber「女神様みたい」美バスト＆ウエスト際立つ紐ビキニ姿◆Rちゃん、美スタイル輝く水着ショット披露Rちゃんは、フランス・パリのプールで撮影した写真を投稿。美しいバストやウエスト、スラリとした長い脚が輝くヌードカラーの紐ビキニ姿を披露した。また、Instag