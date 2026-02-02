メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市の小学校で、有機野菜などを使った「オーガニック給食」の提供が始まりました。 オーガニック給食の提供は、子どもたちに有機食材についての知識を広める機会を作ろうと、名古屋市が今年から始めた取り組みです。 2日の給食には、有機栽培で作られたコメのほか、有機カボチャのコロッケ、有機オレンジが提供されました。 2日は名古屋市の広沢市長が小学校を訪れ、子