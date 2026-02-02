学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「関大」はなんの略？「関大」はなんの略か知っていますか？答えは、大学名です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「関西大学」を略した言葉でした！関大とは、大阪府吹田市に本部を置く、関西の難関私立大学「関関同