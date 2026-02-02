高校時代のバスケ部部長・愛子から、結婚式の招待状を受け取った香織。もう何年も会っておらず、〈部活をやってなかったらまぁ関わらないだろうな〉と思うようなメンバーと再会するであろう挙式に、香織は参列するかどうか思案する。高校生活や部活動…記憶の箱が開くような面白さに心が震える繊細な心理描写から幕を開ける『彼女たちの式典』、その著者が原夏見さんだ。物語は、1話ごとに視点人物を変えた連作形式のスタイルで進