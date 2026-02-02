アリアに新色「翡翠乃光 -ヒスイノヒカリ-」を設定 日産アリア｜Nissan Ariya ジャパンモビリティショー2025で参考出品された「アリア」のマイナーチェンジモデルが新登場。2月20日から販売が開始される。新しいアリアのエクステリアは、「タイムレス ジャパニーズ フューチャリズム」に基づく先進的でダイナミックなこれまでのデザインを継承しながら、次世代EVとしての新たな表現を目指してフロント