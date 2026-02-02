南鳥島沖の水深約6000メートルの海底からレアアースを含む泥の採掘試験を行っている探査船「ちきゅう」が、泥の回収に成功したことがわかりました。関係者によりますと、1月12日、母港の清水港を出港した探査船「ちきゅう」は、深海の底の複数箇所からレアアースを含む泥の採掘に成功したということです。泥は日本の本土で処理されます。さまざまな分野で活用されているレアアースについては、日本の輸入