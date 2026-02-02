2025年、静岡県内で確認された特殊詐欺などの被害額が過去最悪となる70億円を超えました。私たちが気を付けなければならないこととは？また選挙期間中だからこその注意点もあるようです。（静岡県警 生活安全企画課特殊詐欺分析補佐杉山 慎一 警部）「特殊詐欺等は一昨年統計を開始して以降最多の被害額になり、県民の皆様に注意喚起を図っていたが、昨年はそれを上回る被害が出ている」2025年、静岡県内で確認された特殊詐欺