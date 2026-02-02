タレントのマツコ・デラックス（52）が2日、月曜コメンテーターを務めるTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、日本の地方都市の比較について語った。番組では、札幌市と福岡市の比較がSNSで話題になっているとの記事を取り上げた。札幌の夏が意外と暑いのに対し、福岡の冬も意外に寒かったり、ラーメンの具がしっかりな札幌に対し、ラーメンが簡素な福岡、札幌には東急があり、福岡には阪急があるという、