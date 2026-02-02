Jリーグは2日、東京・MUFG国立で特別大会「明治安田百年構想リーグ」の開幕イベントを行った。J1全20クラブから選手1人ずつが出席し、横浜F・マリノスはFW宮市亮（33）が登壇。オープニングマッチとなる6日の開幕節・FC町田ゼルビア戦（日産スタジアム）へ「ホームでの開幕戦なので絶対に負けてはいけない」と強い覚悟を示した。イベントでは町田のMF増山と登場し、がっちりと握手を交わした。町田のイメージを「球際と勝負強