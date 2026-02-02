投票所が遠くて足を運ぶのが難しい高齢者らを念頭に、投票箱を載せた車両を巡回させる「移動期日前投票所」の取り組みが、今回の衆院選でも全国各地で行われている。能登半島地震の被災地・石川県輪島市では２日から始まり、乗降口の段差が小さい「ノンステップバス」１台が仮設住宅団地４か所を回った。周囲に雪が残る「マリンタウン第２団地」では午前９時から投票が始まり、住民が次々と１票を投じた。男性（９２）は「足腰