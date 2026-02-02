ロシア・オリンピック委員会のミハイル・デクチャリョフ会長＝2025年12月4日、モスクワ（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシア・オリンピック委員会（ROC）のミハイル・デクチャリョフ会長は2日までに、ミラノ・コルティナ冬季五輪にロシア選手が国を代表する形で出場できないのは、あらゆる差別を禁じる「五輪憲章に反した、国籍に基づく政治的差別だ」と主張した。ウクライナ侵攻開始直前に開催された2022年北京冬季五輪に比べ