「1年で2700万個のプリンを売った」という岐阜出身の伝説のパティシエ・所浩史さん。『プリンの神様』とも言われる所さんが、チョコの祭典「アムール・デュ・ショコラ」に渾身の新作プリンで挑戦しています。 ■パステル「なめらかプリン」生みの親が届ける新作 ジェイアール名古屋タカシマヤで開催中の「アムール・デュ・ショコラ」に挑む所浩史(ところひろし 65)さん。 所さんは、『パス