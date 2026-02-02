国内外で貴金属価格が激しく変動し、市場の不確実性が著しく高まる中、中国工商銀行、中国建設銀行、中国銀行など国有6大銀行はこのほど、金業務の調整に関する公告を何度も発表し、取引リスクについて提示しています。 中国銀行は1月30日の公告で、貴金属市場には不確実性が多く、価格が大幅に変動しているとし、顧客の利益を保護するため、同行は顧客に対し、市場リスクに対する備えをしっかりと整え、自身の財務状況とリスク許