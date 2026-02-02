「オーラ NISMO RS コンセプト」に反響殺到！「レースの技術を、よりダイレクトに市販車へ届けたい」とい熱い想いを形にした一台が、「東京オートサロン2026」で日産から発表されました。それが「オーラNISMO RS コンセプト（以下、オーラ NISMO RS）」。【画像】超カッコいい！ これが新たな「四駆スポーツカー」です！（30枚以上）一見すると人気車種「ノート オーラ」のカスタムモデルですが、その正体は日産のレース部門