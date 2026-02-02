ソフトバンクの柳田悠岐外野手（37）が2日、2月下旬に行われる侍ジャパンとの壮行試合（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）に向けて意気込みを語った。「チームでレギュラーを取らないといけないのでしっかりやる」と強調した。春季キャンプが1日から始まった中、S組の柳田は調整が一任されており、A組（1軍）、B組（2軍）がキャンプを行う宮崎ではなく、福岡県筑後市のファーム施設で早朝から練習に取り組んでいる。直近2年