国立研究開発法人海洋研究開発機構は2日、南鳥島周辺海域で実施しているレアアース泥採鉱システム接続試験について、最初のレアアース泥が船上に揚泥されたことを確認したと発表した。【写真】（速報）南鳥島EEZ海域でのレアアース泥採鉱システム接続試験の状況について公式サイトを通じて、「海洋研究開発機構（JAMSTEC）の地球深部探査船『ちきゅう』が1月17日（土）に現場海域に到着しました。その後、1月30日（金）より最