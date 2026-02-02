２日午後４時２０分頃、ＪＲ京葉線の八丁堀駅のエスカレーターから発煙があった。同駅では構内に煙が充満して一時入場規制を実施、同線は東京―新木場駅間などで運転を見合わせたが、同７時１０分に再開した。ＪＲ東日本によると、発煙のあったエレベーターの使用を中止し、原因を調査している。このトラブルによるけが人は確認されていないという。