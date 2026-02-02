2日午後4時20分ごろ、東京都中央区のJR八丁堀駅の地下構内にあるエスカレーターから発煙し、JR東日本は安全確認のため京葉線の上下線で運転を見合わせた。約3時間後に全線で再開した。構内の乗客らは係員が安全な場所に避難誘導し、けが人はいないという。JR東によると、地下3階のホームと地下2階のコンコースを結ぶエスカレーターから煙が出て、火災報知機が作動した。東京消防庁などと状況を確認している。