記者会見する中部電力の林欣吾社長＝2日午後、名古屋市中部電力の林欣吾社長は2日、名古屋市で開いた決算記者会見で、耐震設計に関わるデータ不正が判明した浜岡原発（静岡県御前崎市）の再稼働について「スケジュールに言及する段階にはない」と述べた。林社長は「浜岡原発の重要性、必要性は何ら変わらない」と強調し、再稼働を目指す姿勢を示した。2026年度からの中期経営計画での原発の位置付けは「具体的に検討している」