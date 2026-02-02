東京都内に通勤・通学する「埼玉都民」。埼玉には東京に比べて生活費が安いといった利点がある一方で、子育て世帯への支援などには「都県格差」もみられる。選挙結果が暮らしに直結する衆院選。給食費無償化や子育て支援策の行く末は。（今村錬）「給食費が浮いた分で、妹が新しい習い事を始められるようになった」。１月中旬、埼玉県坂戸市内の公立中学校に通う３年生の男子生徒（１５）は給食を食べ終え、弾んだ声で明かした