2024年、関東で相次いだ闇バイトによる強盗事件のうち、東京と埼玉の2つの事件で実行役として起訴された男の初公判が行われ、男は起訴内容をすべて認めました。森田梨公哉被告（26）は2024年、関東で相次いだ闇バイトによる強盗事件のうち、東京・国分寺市の強盗傷害事件と埼玉県所沢市の強盗致傷事件に実行役として関わったなどとして起訴されています。2日に行われた初公判で森田被告は、裁判長から起訴内容に間違いがないかを確