四国インフラDX人材育成センター高松市牟礼町牟礼 建築業の人材を育てるため、建設現場の作業などをデジタル技術を使って体験できる施設が高松市にオープンしました。 2日にオープンした「四国インフラDX人材育成センター」です。このセンターは、四国地方整備局四国技術事務所が建設業界で働く人や学生らに建設に関わるデジタル技術の知識を習得してもらおうと整備したものです。