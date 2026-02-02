受験生 受験シーズン中に行われる今回の衆議院選挙。大学受験を目前に控えた10代の有権者は何を思うのでしょうか？ 36年ぶりとなる真冬の選挙戦。2016年に選挙権年齢が18歳以上に引き下げられてから初めてのことです。 2024年10月に行われた前回の衆院選で、岡山県の年代別投票率は18歳が34.33％、19歳が40％でした。 受験生に話を聞くと「投票に行く意思はある」と答える一方で、「戸惑い」を隠しません