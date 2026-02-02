通貨オプションボラティリティー ドル円１週間１１．５％付近の高水準逆転状態続く USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK11.468.379.658.30 1MO9.777.308.657.28 3MO9.627.198.667.40 6MO9.467.288.707.63 9MO9.417.318.777.78 1YR9.317.358.787.91 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.0712.